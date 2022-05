Nouvelle concentration dans l'hôtellerie de plein-air autour de Siblu

30 sites en France

Le groupe Siblu a acquis la Holding New Aire exploitant 7 campings en France sur la côte atlantique et la côte méditerranéenne. A travers cette opération financière, Siblu gagne environ 3 500 emplacements de plus et augmente de 25% le nombre de ses emplacements en France. Il atteint ainsi la barre des 30 sites en France.

Rédigé par Bruno Courtin le Lundi 2 Mai 2022

