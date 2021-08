Siblu lance ses recrutements pour la saison 2022

La formation commencera le 15 novembre 2021 à Saint Affrique en Aveyron. Découpée en deux blocs, (Théorie – d’une durée de 18 semaines et Pratique – d’une durée de 35 semaines), cette formation permettra "d’apprendre et maitriser la conception, l’organisation et l’animation d’activités de distraction et de détente ainsi que l’accueil, l’animation et l’encadrement auprès de groupes d’enfants et d’adultes de tous âges et toutes nationalités."



Lancées en 2006 en partenariat avec la chambre de commerce de l'Aveyron et l'école des métiers de l'animation et des techniques d'ambiance "The Village", les formations animation Siblu ont permis à plus de 800 jeunes de rejoindre les différents villages de la marque.