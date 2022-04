Siblu Villages accélère son développement aux Pays-Bas

L'établissement comprend 524 emplacements répartis sur 22 hectares, une marina avec plus de 200 anneaux et un accès direct à une plage de sable.



" Cette nouvelle implantation témoigne de la volonté de Siblu Villages d’accroître son développement aux Pays-Bas par le biais de nouvelles acquisitions et au moyen d’investissements importants dans la qualité et l’expansion de ses trois villages existants, " explique le communiqué de presse.



Pour rappel, Siblu a réalisé 200M€ de chiffre d'affaires en 2021, grâce à la gestion de 25 villages de vacances 4 et 5 étoiles dont 22 en France et 3 aux Pays-Bas.