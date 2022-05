La plateforme de distribution Pitchup.com gagne 39 campings en France

Aujourd’hui on retrouve sur Pitchup.com 13 campings du groupe Alpha Camping, ainsi que plusieurs du groupe Seasonova qui rejoignent Eden Villages, Koko Holidays et Camping Paradis dans leur conquête des vacanciers en offrant la réservation en ligne.Fondé en 2009 par Dan Yates , ancien de lastminute.com, Pitchup.com répertoriedans 67 pays d'Europe, d'Amérique, d'Afrique, d'Asie, d'Australie et de Nouvelle-Zélande, offrant ainsi à 30 millions d'utilisateurs annuels une plateforme simple où ils peuvent rechercher et réserver des vacances.Depuis sa création, la plateforme a traité 250 M€ de réservations, avec 5 millions de nuitées réservées via Pitchup.com au cours des douze derniers mois seulement.Adhérent à la FNHPA ( Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air ), Pitchup.com se présente comme "le leader mondial" en tant que OTA spécialisée dans l’hôtellerie de plein air, avecoriginaires de 176 pays qui ont utilisé la plateforme depuis sa création en 2009 et son développement sur le marché français en 2016.