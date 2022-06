Alain Bekaert élu président du Groupe Logis Hôtels

Les 5 dernières années ont permis de structurer un Groupe avec 6 marques fortes, de développer une plateforme complète de services aux professionnels du secteur et de prendre très tôt le virage de la RSE.



Dans les prochains mois, nous devons accélérer la transformation du Groupe, en faisant rimer Sens & Performance : nouvelles marques Premium (4 et 5*), nouveaux services, tels que des mandats de gestion, pour répondre aux attentes de certains hôteliers et investisseurs.



C’est ainsi que nous pourrons libérer le potentiel de croissance de nos hôteliers, amplifier leurs performances et consolider le Groupe Logis ».

Alain Bekaert va continuer de déroulerque portent le conseil d’administration et la direction du groupe. Il s’est fixé quatre axes de travail :- renforcer l’identité des marques et conquérir de nouveaux segments de marché ;- booster le développement économique des établissements ;- réinventer les métiers du secteur et favoriser la formation pour attirer de nouveaux talents ;- accélérer la transition environnementale et digitale du secteur. Karim Soleilhavoup , directeur général du Groupe Logis Hôtels, commente : «Parmi les autres décisions du conseil d’administration : l’élection d’