Logis Hôtels déclenche un plan d’aide massif de 1,7 million d’euros Pour soutenir les hôteliers indépendants

Logis Hôtels souhaite soutenir encore davantage l’hôtellerie-restauration indépendante et familiale avec un plan d’aide massif de 1,7 million d’euros pour préserver les établissements, les emplois et les trésoreries, dans le contexte actuel de crise lié au Covid-19.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 20 Mars 2020

Depuis le 12 mars 2020, Logis Hôtels a annoncé différentes mesures pour soutenir ses membres, soit 2 400 hôtels répartis dans 8 pays, face à la crise liée à l'épidémie de coronavirus.



Ce vendredi 20 mars, la chaîne de restaurateurs-hôteliers indépendants va plus loin en annonçant :



- la suppression des commissions Logis Hôtels sur les séjours de février et mars 2020, à la fois les commissions sur les réservations directes (via l’application mobile, logishotels.com et la centrale de réservation téléphonique), mais aussi les frais de distribution des réservations pour le compte des OTA (Booking, Expedia, HRS,etc.) .



- le décalage de 2 mois des prélèvements liés au programme de fidélisation ETIK, jusqu’à fin juin 2020. "Tous les clients ETIK ont d’ores et déjà perçu le cashback sur leurs consommations à l’hôtel comme au restaurant ; ce cashback sera transformé en chèques pour des prochains séjours, avec la reprise", indique Logis Hôtels dans un communiqué.

- le versement anticipé des RFA fournisseurs, avec un bonus systématique de +20%*.



- le décalage des prélèvements mensuels de la cotisation 2021 jusqu’à juin 2020 pour les adhérents qui ont fait le choix de verser la cotisation 2021 dès janvier 2020. Un nouvel échéancier avec de nouvelles mensualités leur sera adressé sur la période de juin à octobre 2020.



L’objectif de ces mesures ? " Soutenir encore davantage l’hôtellerie-restauration indépendante et familiale avec un plan d’aide massif de 1,7 million d’euros pour préserver les établissements, les emplois et les trésoreries ".





* Tous les adhérents Logis Hôtels bénéficient d’une centrale d’achats avec des tarifs négociés jusqu’à -50% chez plus de 85 fournisseurs référencés. En plus des tarifs préférentiels, les hôteliers bénéficient des remises de fin d’année (RFA) en fonction du volume d’achats pendant l’année, qui seront versées dès la première semaine d’avril, avec un bonus supplémentaire, et représentent une avance de trésorerie de 3 mois.

