Car, pour la petite histoire, le Groupe Gérard Bertrand comprend 16 domaines viticoles, qui s’étendent de Limoux (dans l'Aude) et aux Terrasses du Larzac (au nord de Montpellier). Il emploie près de 400 collaborateurs dans le monde et exporte son vin dans 175 pays (30 millions de bouteilles et 180 M€ de chiffre d'affaires en 2021) et a investi près de 7 M€ dans son concept de wine resort.



Avec la particularité de travailler la majorité des vignes en biodynamie.



« La biodynamie, c'est quoi ? C'est connecter les forces terrestres avec les forces du cosmos », explique Gérard Bertrand aux Cédivines durant la masterclass, conscient que cette approche peut surprendre un public novice.



Lui, c'est en 2002 qu'il décide de tester cette approche dans ses vignes, d’abord sur 2 hectares. Aujourd'hui, avec 900 hectares, il devenu l'un des leaders mondiaux.



« D'abord c'est meilleur pour la planète parce que nous avons arrêté d'utiliser tous les produits chimiques qui peuvent exister, c’est aussi mieux pour le végétal parce qu'il y a un meilleur équilibre, et c'est mieux pour le vin car nous avons une meilleure acidité, un PH plus bas qui donne des vins de garde beaucoup plus élégants et raffinés. Enfin, cela garantit des sols vivants et la biodiversité ».



Poursuivant sa démonstration, Gérard Bertrand explique à son public que la biodynamie contribue, grâce à une vie dans le sol retrouvée, à la lutte contre le réchauffement climatique par la capture du carbone dans le sol. « Un arbre, quand il meurt, qu'on le coupe ou qu'il tombe, il restitue tout son carbone d'un seul coup dans l'atmosphère. Alors, c'est bien de capter du carbone par les arbres, mais c'est encore mieux d'en capter par le sol ».



Aujourd'hui, l'un des combats de Gérard Bertrand est donc de lutter pour éviter de perdre des surfaces agricoles en biodynamie, mais aussi d'en gagner progressivement.



Une façon d'améliorer son bilan carbone, et qui parle aux professionnels du tourisme. D'ailleurs, c'est Gérard Bertrand lui-même qui fait le lien : « quand j'entends dire qu'il ne faut pas voyager, c'est des conneries - excusez-moi l'expression. On ne peut pas revenir à l'âge de pierre, rester à la maison et taper sur des cailloux.



Mais ce que nous pouvons faire, c'est respecter les grands principes : par exemple réduire la consommation excessive de viande, travailler avec des produits durables, mais aussi expliquer aux clients pourquoi il est important de prendre soin de la biodiversité.



Aujourd'hui, on ne peut dire aux gens d'arrêter de voyager ou de prendre leur voiture. Par contre demain, il y aura davantage de voitures électriques ou à l'hydrogène, il y a des changements de paradigmes ».