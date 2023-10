Bilan IFTM Top Resa : deux fois plus d'agents de voyages qu'en 2022

Si l’année dernière était l’année de la reprise, nous constatons aujourd’hui un véritable retour aux affaires, avec des agents de voyages revenus en force sur le salon, de nouveaux acheteurs notamment corporate, et un nombre de rendez-vous d’affaires en considérable hausse.



Les allées n’ont pas désempli pendant trois jours, et les sourires étaient sur tous les visages. Toute l’équipe d’

se joint à moi pour remercier chaleureusement partenaires, exposants et visiteurs qui contribuent chaque année au succès du salon. Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour la 46ème édition d’IFTM Top Resa en septembre prochain !

Au total ce sont 14 643 agents de voyages qui se sont rendus sur le salon "avec un nombre conséquent venus de province" ajoute le communiqué, pour rencontrer les exposants et assister aux conférences,Inaugurée lors de l’édition 2021 et complètement repensée en 2023 la plateforme de rendez-vous d’affaires Everywhere a connu cette année un franc succès, avec 9 812 rendez-vous d’affaires enregistrés (vs 6 530 en 2022, soit une hausse de +50%).» a précisé Laurence Gaborieau , directrice du salon.La 46ème édition du salon,