Regards croisés : "repenser l’offre autour des considérations environnementales et sociétales"

La première qualité est, à mon sens, la curiosité. Au-delà, c’est un métier très exigeant, qui demande beaucoup de connaissances et compétences dans divers domaines, du commercial au juridique.



Ces dernières années, la technologie a également pris une place très importante dans nos métiers et il est essentiel d’avoir une bonne compréhension des outils, de savoir les manier pour gagner du temps et répondre aux besoins croissants d’automatisation. Au final, je dirais donc qu’il faut avoir une bonne culture générale, être un bon technicien et se former en permanence aux nouvelles technologies.



Tu le sais puisqu’ensemble, à travers ta formation en alternance chez Fairmoove, nous avons beaucoup travaillé sur la mise en marché des produits via la plateforme Orchestra.

Evidemment, je pense en premier lieu à l’éco-responsabilité. Nous sommes à un tournant, une transition majeure est en train de s’opérer. Nous ne pouvons plus rester attachés au seul marketing du prix.



Les professionnels du tourisme doivent impérativement remettre les valeurs du voyage au cœur de leur réflexion, trouver le bon équilibre entre la préservation de la planète, les besoins des populations locales et les envies des voyageurs. In fine, il faut repenser l’offre touristique autour de ces considérations environnementales et sociétales.



C’est ce que nous tentons de faire chez Fairmoove en proposant une offre sous le prisme de ces valeurs. Le second point essentiel est l’intelligence artificielle qui va bouleverser nos métiers, mais dans le bon sens ; par exemple avec le développement d’outils conversationnels, l’aide à la création de contenus, l’assistance à la conciergerie…



C’est une nouvelle opportunité pour nos métiers, à condition de s’approprier intelligemment ces outils, que nous en fassions des alliés en complément de l’intelligence humaine.