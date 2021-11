Alternance, CPF... que proposent patronat et syndicats pour la formation des AGV ?

« Aujourd’hui, le CPF est open bar. C’est parfois dévoyé de parler de formation. Les gens sont seuls face à leur compte formation et vont faire des formations qui ne servent à rien. Et malheureusement, le jour où, ils auront un vrai besoin, ils n’auront plus l’argent pour le faire »

« Tout le débat est : comment faire en sorte que les formations accessibles permettent d’ b[avoir un impact sur son parcours professionnel

« Les pratiques d'abondement par les entreprises se développent mais demeurent marginales, peu connues et difficiles à mettre en œuvre »,

*: Encourager durablement le recours à l’alternance ; Professionnaliser l’utilisation du CPF et valoriser les nouvelles modalités de parcours ; Faire du développement des compétences des salariés un enjeu stratégique des entreprises ; Simplifier et améliorer l’efficacité du système de certification au bénéfice des utilisateurs ; Créer les conditions d’un pilotage éclairé de la formation professionnelle ; Financement : disposer de l’ensemble des moyens disponibles et enfin Poursuivre le chantier des transitions professionnelles (notamment intersectorielles).



Avec cet accord-cadre, les organisations patronales et syndicales souhaitent professionnaliser l’utilisation du Compte personnel de formation (CPF).Toutes les deux demandent la, lorsque le salarié utilise son CPF dans le cadre de son parcours professionnel au sein de l’entreprise., constate Maxime Dumont, de la CFTC, qui a fait. Nous pensons que l’on peut être plus strict sur la partie mutualisation, selon les axes stratégiques dont a besoin le pays », expose la CFE-CGC.Comme pour l’alternance, reste à assurer le financement du CPF. Les parties signataires observent l’absence de données utiles sur le CPF, notamment celles de nature qualitative, qui ne sont pas mises à disposition des branches professionnelles et des entreprises. Selon eux, cette situation doit évoluer, y compris pour pouvoirsoulignent les auteurs de l’accord.Que faire alors ? Mieux cibler les formations pour avoir un retour sur investissement ? Augmenter le budget alloué ?Ainsi, les signataires demandent, dans le cadre de son parcours professionnel au sein de l’entreprise.Plusieurs réunions de travail réuniront les différentes parties d'ici à juin 2022. Le gouvernement, mis en place à l'issue des élections présidentielle et législatives de 2022, aura entre ses mains un accord signé par les partenaires sociaux. Quel avenir lui sera réservé ? Affaire à suivre.