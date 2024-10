Recrutement tourisme : entre passion partagée et quête de sens

Les enjeux sociétaux et environnementaux sont de plus en plus présents dans les préoccupations des candidats. Ils recherchent des entreprises qui partagent leurs valeurs et s'engagent concrètement.



Intégrer ces dimensions dans le processus de recrutement renforce l'attractivité de l'entreprise. Par exemple, informer les candidats des actions menées en faveur du tourisme durable, des partenariats avec des communautés locales ou des initiatives écologiques internes.



Proposer des stages ou des missions orientées vers ces causes peut également attirer des talents sensibles à ces questions.