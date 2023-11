Quelle est l'importance d'une communication rapide après les entretiens ?



Communiquer rapidement les décisions montre votre efficacité et respecte l’engagement du candidat envers le processus de recrutement.



Vous rappelez vos clients après avoir discuté d’un projet de voyages ensemble, n’est-ce pas ? Il s’agit du même procédé.



Pourquoi le feedback détaillé et les propositions d'amélioration sont-ils nécessaires ?



Offrir un feedback détaillé, y compris des conseils pour s'améliorer, démontre votre engagement envers le développement professionnel, même pour ceux qui ne sont pas sélectionnés.



L'expérience candidat est bien plus qu'une simple étape dans le processus de recrutement ; elle représente un élément fondamental de la marque employeur d'une agence de voyages.



En mettant l'accent sur une expérience candidat positive et mémorable, les agences peuvent non seulement attirer des talents de premier plan, mais aussi poser les jalons d'une culture d'entreprise solide et d'un engagement durable de la part de leurs employés.



Cela se traduit par une meilleure performance de l'entreprise, une réduction du turnover et une amélioration de la satisfaction client, des aspects cruciaux dans le secteur concurrentiel du tourisme.



Ainsi, en investissant dans l'amélioration continue de l'expérience candidat, les agences de voyages ne font pas seulement un choix stratégique pour leur recrutement, mais elles façonnent également l'avenir de leur organisation et renforcent leur position sur le marché.