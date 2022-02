TourMaG.com - Que se passe-t-il si le document unilatéral a une durée de validité de 6 mois et que le taux de temps chômé excède 50% ?



Me Marie-Laure Tarragano : La réduction de l’horaire de travail est appréciée sur toute la durée du document unilatéral, c’est-à-dire pour un document unilatéral de 36 mois, à l’issue de ces 36 mois.



Dans le même sens, pour les documents unilatéraux dont la durée est de 6 mois, la réduction de l’horaire sera appréciée sur les 6 mois, ce qui signifie qu’au terme de la période d’autorisation, donc au moment du renouvellement, la limite de 50% doit être respectée.



A défaut, l’administration est en mesure de considérer que la mise en œuvre du document unilatéral n’a pas été respectée.



Il y a néanmoins une légère tolérance dans la mesure où l’administration peut quand même autoriser le renouvellement et ne pas demander le remboursement des allocations en justifiant que le renouvellement aura pour objet de réajuster les écarts entre salariés et de diminuer le taux de temps chômé afin de ne pas dépasser la réduction maximale de 50% au terme des 36 mois.



Il convient néanmoins d’être vigilant sur le respect de la limite de 50% en cas de dérogation autorisée (à défaut, de 40%) afin d’éviter toute demande de justification, voire de décision de suspension du versement de l’allocation.



TourMaG.com - Pouvez-vous nous indiquer s’il y a un intérêt à déposer l’APLD indépendamment de la crise sanitaire, si l’activité a repris et que les salariés ne sont plus en temps chômés ?



Me Marie-Laure Tarragano : Je rappelle que la loi prévoit que le document unilatéral d’APLD peut être déposé au plus tard le 30 juin 2022 et ce, pour une durée maximale de 36 mois, soit 3 ans…



Certaines sociétés connaissent une certaine reprise et pensent donc ne pas avoir besoin de l’APLD alors pourtant qu’elle permet d’adapter l’horaire en fonction des fluctuations de l’activité et - sans crise COVID bientôt j'espère - juste la saisonnalité…



Je rappelle encore une fois que le mécanisme de l’APLD n’est pas conditionné à ce que la baisse d’activité soit exclusivement et directement liée au COVID. Ce peut être désormais les difficultés économiques conséquentes dans le temps de la crise, et/ou la nécessité de réorganiser/aménager du fait de la crise passée…



C’est un vrai outil de gestion sur les années à venir.