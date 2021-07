Crise sanitaire : quels sont les leviers d’engagement des salariés ?

Encore un article sur l’engagement des salariés post-covid? Cela peut paraître tarte à la crème mais ce sujet est essentiel dans la cadre de la reprise. Si c’est vrai dans tous les secteurs économiques, dans le tourisme parce que encore plus touché, c’est probablement encore plus prégnant !



Le télétravail, le fait que les frontières vie privée-vie professionnelle s'estompent, l’envie d’air sont des facteurs qui ont accéléré le risque de baisse d’engagement.



La quête de sens au travail devient de plus en plus importante. Alors comment on fait ? On part tous en province pour ouvrir notre maison d’hôte ?



Dans cet article, quelques pistes, pragmatiques, simples, tirées d'expériences, émergent. Si nous voulons servir encore mieux nos clients, ayons des salariés encore plus engagés.



Comme on dit dans la croisière: happy crew, happy guests !



Bonne lecture.