Explore Grand Est disponible en widget sur tous les sites internet !

Nous utilisons le widget Marque Blanche Explore Grand Est pour enrichir les pages de contenu de notre site en y ajoutant les offres déjà commercialisées sur la plateforme. L’intégration du widget est simple techniquement et efficace graphiquement.



Cette solution nous permet de capitaliser nos efforts sur le référencement de prestataires sur Explore Grand Est. Et nous pouvons surtout améliorer la capacité de conversion de nos propres campagnes.,

Une fois installé, un suivi statistique est réalisé avec le nombre d’impressions de l'outil, nombre de clics sur les offres et le taux d'acquisition, etc." explique Rémi Mailiu, le responsable marketing de l'ADT Aube en Champagne Tourisme et Congrès.Pour rappel, la plateforme Explore Grand Est est disponible en 4 langues étrangères (Anglais, Allemand et Néerlandais, la version italienne a été adaptée aux besoins de ce marché cible).