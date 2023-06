Plus de 22 M€ de retombées potentielles pour "Explore Grand Est"

Le bilan de l’année 2022 indique d’excellents résultats qui témoignent des bonnes performances de la plateforme en ligne

Les actions des partenaires ont permis de toucher un public large, dont 85% sont originaires de France. L’attractivité du site a aussi été souligné par l’arrivée de nouveaux utilisateurs (82%) et par une hausse des visiteurs qui y sont revenus à plusieurs reprises (+3%) ».

La Région et notamment son Agence de tourisme se sont données pour ambition de figurer dans le Top 3 français, le Top 5 européen et le Top 10 mondial des smart destinations La plateforme numérique Explore Grand Est a été lancée en juillet 2021 par l’ART Grand Est avec l’intention de dynamiser le courant d’affaires des entreprises de la région et de promouvoir le tourisme., en valorisant les talents locaux et les acteurs partisans d’un tourisme proche de la nature, avec pour maître-mot l’économie circulaire.», indique le communiqué de l’ART.