Booking : la France 3e destination la plus accueillante au monde

Cette année, en France, trois villes alsaciennes se distinguent par l’accueil chaleureux plébiscités par les voyageurs : Kaysersberg, Eguisheim, et Riquewihr toutes les trois dans le Haut-Rhin. Elles sont suivies par Gaillac (81), Saint-Emilion (33), Ribeauvillé (68), Moustiers-Sainte-Marie (04), Saint-Aignan (41), Camiers (62) et Noyers-sur-Cher (41)



Pour la quatrième année consécutive, l’Alsace, les Hauts-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté sont les 3 régions en tête du classement pour leur charme, leurs sites uniques et leur hospitalité.