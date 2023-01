ONMT Maroc : TourMaG.com distingue Adel El Fakir pour "Terre de Lumière"

TourMaG.com - La campagne internationale Maroc « Terre de Lumière » a été lancée le 22 avril dernier par l’ONMT. Elle a été déployée dans une vingtaine de 20 pays ciblés. Pourquoi cette campagne et pour quelle raison a-t-elle autant marqué les esprits ?



Adel El Fakir :Bien plus qu’un pays qui se visite, le Maroc se vit à travers ses arts, sa culture vivante et son patrimoine, tout en recelant une réelle dimension moderne et avant-gardiste.



Pour cela, la campagne Maroc, Terre de Lumière s'est attelée à sublimer les richesses du pays et à en affirmer la splendeur en mettant l’accent sur sa lumière caractéristique, qui interpelle les voyageurs dès leur arrivée.



Cette lumière devient le thème central de la communication en tant que source de vie et de mouvement et source d’inspiration pour les artistes.



Elle fait ressortir la grande diversité naturelle du pays, ainsi que sa culture vivante et authentique. Le lancement de la campagne Maroc-terre de lumière s’est fait simultanément, à partir du vendredi 22 avril 2022, sur 19 marchés incluant 5 marchés stratégiques (France, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, USA), le moyen et proche Orient, Israël et l’Afrique.



L’objectif était d’atteindre un haut niveau de notoriété, de visibilité, de couverture et de fréquence.​​ La campagne ciblait les touristes internationaux ​dont la tranche d’âge s’étalait entre 25 et 59 ans avec un intérêt pour l’art, les expériences culturelles, la ​nature et le patrimoine rural, les plages et les activités de loisirs.