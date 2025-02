Offres de dernière minute FRAM pour la Laponie

Tous les séjours FRAM en Laponie incluentgarantissant une immersion dans ces paysages enneigés.Les voyageurs pourront partir en randonnée en motoneige, traversant des lacs gelés et s’initiant à la pêche blanche, ou encore vivre une expérience lors d’une balade en traîneau à chiens, guidée par un musher, avec un moment de convivialité autour du feu.Uneest également au programme, avec la visite d’une ferme sami et une promenade en traîneau tiré par ces animaux.Pour affronter les températures polaires en toute sérénité,: combinaison isotherme, bottes, chaussettes en laine, écharpe, bonnet et gants.