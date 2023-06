Pourquoi aller en Laponie est-il une bonne idée pour un voyage ?

Les merveilles de la nature ne manquent pas en Laponie. Lesen font partie et vous procurent un spectacle extraordinaire. Mais avant d’aller plus loin, il s’avère important de vous renseigner au préalable si elles sont présentes ou non. Pour ce faire, il suffit d’installer une application sur votre Smartphone qui pourra vous indiquer de manière précise l’endroit et l’intensité de ce phénomène naturel. Sinon, vous pouvez aussi solliciter l’accompagnement d’un guide local qui peut vous conduire sur les points d’observation idéale qui se trouvent loin de lades villes et villages. À noter qu’une grande partie de la Laponie est située au-dessus du, ce qui permet de chasser plus facilement les aurores boréales durant les vacances d’hiver. Les mois de septembre à mars sont les périodes les plus recommandées si vous avez envie de les voir danser durant chaque soirée. Tant que le ciel est dégagé, vous ne manquerez pas d’assister à cette expérience inédite.