Et si les grands évènements sportifs n’étaient pas (forcément) faits pour les touristes ? [ABO]

La semaine dernière a eu lieu le colloque de restitution du programme d'évaluation des impacts des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 Un temps fort qui avait pour objectif de restituerde l’impact des jeux olympiques de Paris, un travail complet, qui reflète la volonté de l’État et du Comité d’organisation de ne pas refermer la page des JO, sans une évaluation complète.Je me suis concentré à l’occasion de cette journée de travail à l’évaluation de l’impact des Jeux Olympiques sur l’économie et le tourisme, car on avait promis beaucoup autour de ces JO, mais qu’en était-il vraiment.Je ne vais pas énumérer toutes les données qui ont été présentées, mais une évaluation c’est forcément un partage de chiffres et je vais me limiter à ceux qui sont les plus intéressants à analyser.Le premier de ces chiffres c’est le nombre de visiteurs uniques qui ont assisté à des épreuves pendant les deux quinzaines olympiques :, dont 7% de ces visiteurs sont français, 15% de visiteurs européens et 10% de visiteurs extra européens.