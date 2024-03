New Explorer Challenge : découvrez le podium !

Cette année, pas moins de 65 dossiers ont été soumis, témoignant de l'enthousiasme et de la créativité des participants. Parmi eux, 7 équipes ont été sélectionnées à travers la France.



Parmi les 7 équipes sélectionnées, trois projets se sont démarqués, le premier prix revient au projet Bolivie de l'école ESTHUA, la Faculté de Tourisme, Culture et Hospitalité d' Angers, le second prix revient au projet Mongolie de l'école Grand Sud école supérieure de Tourisme de Toulouse et le troisième prix au projet Congo de l'école ESTHUA également.



" Nous sommes très reconnaissants d’avoir pu participer à ce concours, il nous a vraiment permis de mettre un premier pas dans la production. C’était beaucoup de travail mais ce projet nous a permis à tous d’apprendre beaucoup et il nous servira forcément dans le futur. C’est vraiment une très belle opportunité à saisir " nous confie l'équipe gagnante.



Grâce à Nomade Aventure, les gagnants ont reçu des bourses pour contribuer à la réalisation de leur projet. Le premier prix, a reçu une bourse de 4000€, ce qui permettra aux étudiants de partir en reconnaissance sur le terrain afin de préparer au mieux leur circuit de voyage. Les deuxième et troisième prix ont également bénéficié d'un soutien financier pour concrétiser leurs idées.