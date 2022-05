Nouvelle édition du concours le « Monument préféré des Français »

Voilà dix ans quea réconcilié les Français avec leur patrimoine en les faisant se « battre » pacifiquement pour élire le Village et depuis 8 ans le Monument qui transcende un certain esprit français architectural, artistique, culturel…Ces dernières années, c’est lequi ont emporté les suffrages des téléspectateurs de France 3.La nouvelle édition met en lice trois monuments dansau prestigieux trophée qui a des répercussions réelles en termes de retombées médiatiques et visites touristiques.C’est pourquoi les comités régionaux et les monuments eux-mêmes se sont lancés dans une débauche de communication pour rallier les supporters à leur cause individuelle. Le vote s’effectue sur le site dédié de France Télévision. La technologie est à ce point parfaite que l’on ne peut voter que pour les monuments de sa région, identifiée par l’adresse IP de l’ordinateur individuel.La finale est annoncée à l'occasion des Journées européennes du patrimoine les 17 et 18 septembre et c’est pendant l’une de ces deux soirées que les téléspectateurs seront appelés à choisir un successeur à la Place Stanislas.