Le New Explorer Challenge : "donner les clés du tourisme durable à la jeunesse"

"Au sein des formations en tourisme, actuellement, le voyage responsable n'est clairement pas un focus" .



C'est fort de ce constat que Fred Lizée, consultant et professionnel du sourcing dans le tourisme, a imaginé le New Explorer Challenge, pour donner envie aux étudiants en tourisme de se diriger vers le voyage responsable.



Lancé en pleine crise Covid, le New Explorer Challenge (NEC) est un concours sur 4 mois durant lesquels des étudiants seront amenés à concevoir un voyage responsable, "avec une vraie touche aventure , complète Fred Lizée, parce que c'est un segment fort de mon parcours, et une passion".



Le NEC a pour but d'accompagner la nouvelle génération, les sensibiliser et les encourager à développer la production touristique et plus globalement un tourisme d'aventure responsable.



Pour aller plus loin dans la réflexion, mais aussi donner des clés de compréhension à une génération qui veut agir mais ne sait pas par où commencer.



La compétition dure 4 mois (démarrage en novembre et récompenses en mars) et réunit d'ores et déjà 700 à 800 étudiants issus d'une vingtaine d'écoles partout en France pour réfléchir sur le voyage à impact positif.