Carcassonne, le bastion et la bastide

La visiter prend du temps. Etendue sur 11 ha, elle est grosso modo scindée en deux parties : d’un côté, les rues commerçantes où la foule s’agglutine ; de l’autre, des espaces en marge où l’on respire mieux.



On fuira donc la première et ses restaurants trop touristiques pour se glisser dans les recoins de la seconde. Près de la porte de Rodez, un micro secteur est encore habité. Autour de la rue du Moulin d’Avar, moins d’une cinquantaine de personnes vit ici à l’année.



La foule des visiteurs est aussi absente des Lices, l’esplanade qui sépare murailles extérieure et intérieure. Rues du Four Saint-Nazaire et du Plô, il flotte toujours un air villageois.



Touristes ou pas, il faudra de toute façon visiter le château comtal et la basilique Saint-Nazaire. Moitié romane, moitié gothique, celle-ci est dotée de vitraux exceptionnels.