Sophie Lacour : Des Césars du Voyage Responsable pour revoir les usages du tourisme

« un voyage conscientisé »

« Ce que je souhaite, c'est qu'on puisse mettre en avant des solutions qui soient facilement implémentables. Des concepts pour ouvrir le monde du tourisme à de nouveaux usages, des changements de point de vue. »

« Jusqu'aux années 2000 on a surtout eu une démarche colonialiste, d'un pays plutôt riche vers un pays un peu moins riche »

Au-delà de l'aspect technologique qui est son domaine d'expertise, Sophie Lacour porte un regard global sur le voyage responsable, qu'elle voit comme. Une prise de conscience du secteur du tourisme et du touriste lui-même de son impact sur l'environnement naturel et humain.Partant de là, c'est l'usage qui l'intéresse et sur lequel elle compte se pencher en tant que jury des Césars du Voyage Responsable.Revoir les usages, c'est revoir notre rapport aux ressources naturelles. Croire que l'eau ou l'énergie sont à disposition, proposer des buffets dont on jette la majeur partie...Les usages dans les relations humaines aussi.. Un usage de consommateur, en quelque sorte. Qui selon elle doit changer et s'ancrer dans l'échange et le respect.Des usages raisonnés et respectueux des ressources et des humains, voilà qui rejoint justement les principes que prône la low tech.