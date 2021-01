Sophie Lacour : "il faut prendre garde à ne pas basculer dans un trop-plein de virtuel"

TourMaG.com - Depuis le mois de mai, quel regard portez-vous sur l'innovation et le tourisme ?



Sophie Lacour : Nous redécouvrons la France et nous comprenons pourquoi : c'est la 1ère destination mondiale. Dans un périmètre de 300km, il y a la forêt, la montagne, un château, une église, etc.



Un tout petit territoire compile la totalité de l'offre touristique mondiale.



Il y a une fierté des territoires qui se sentaient par le passé exclus. Le territoire revient en avant et retrouve ses lettres de noblesse.



J'ai une formule que j'aime bien et qui résume assez bien ce que nous vivons : que les choses non essentielles, mais indispensables, redeviennent essentielles. C'est mon vœu pour l'année 2021.



TourMaG.com - Si la distribution est à l'arrêt et se montre plutôt discrète d'un point de vue innovation, il est un secteur plutôt actif à ce niveau, c'est celui de la culture. Qu'en pensez-vous ?



Sophie Lacour : Effectivement, ils ont été très actifs.



Des musées ont proposé de faire des œuvres d'art chez eux. Pour moi, il y a eu plein d'initiatives extraordinaires.



Le secteur de la culture est celui qui s'est le plus emparé à bras le corps de la problématique covid, numérique et à distance.



TourMaG.com - Cette année, les visites et le voyage virtuels ont été consacrés par le grand public. Alors que vous en parliez depuis de nombreuses années, 2020 a-t-elle été l'année de l'éclosion du voyage virtuel ?



Sophie Lacour : Pour tout vous dire en 2013, j'avais monté une société sur cette thématique, simplement la technologie n'était pas du tout au point.



Je l'avais développée et présentée, sauf que les retours à l'époque étaient plutôt dubitatifs. L'entreprise n'a pas survécu au fait que la technologie ne suive pas.



Un écosystème et un marché doivent se créer autour des activités en ligne. Cela n'empêchera pas les gens de partir sur place, au contraire, ils auront des nouvelles envies.



Toutefois, il va falloir faire très attention au choix des guides et au mode marchant qui risque de les démarcher pour faire de la publicité de tel lieu ou telle marque.



Ce sera l'une des limites.