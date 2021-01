CES Las Vegas : "la phygitalisation des évènements est irréversible" selon Marc-Lionel Gatto

TourMaG.com - Quel sera le programme ?



Marc-Lionel Gatto : Les professionnels présents pourront suivre en direct les travaux du village francophone, autour de 3 grandes journées.



Nous avons découpé le CES Las Vegas autour des thématiques "Tech for cities" sur les villes du futur et de la mobilité, "Tech for Business" avec un focus tourisme, puis "Tech for life" autour de la santé et l'éducation.



Sur la semaine, nous allons présenter pas moins de 60 tendances issues à la fois du CES Las Vegas et des travaux de nos coordinateurs sectoriels. Maintenant ce format se décupler lors de chaque grande manifestation autour de la technologie tout au long de l'année.



TourMaG.com - Vous ne faites pas le pari du retour à la normale, une fois la crise terminée ?



Marc-Lionel Gatto : Tous ceux qui pensent qu'une fois la crise terminée, que tout repartira comme avant, selon moi ils font une erreur fondamentale.



Pendant un moment, nous serons tous contents de retourner dans la vraie vie, avec des contacts réels, puis après nous nous rendrons compte que la productivité ne suivra pas.



Je ne sais pas où sera placé le curseur entre digital et physique, mais pour nous, il y a un fondamental qui nous paraît être évident : il faut ramener le business au coeur de territoires.



Tout comme le tourisme devient local et régional, le business va y venir. Il est possible d'aller au bout du monde, la technologie le permet, mais je me demande si c'est le sens de l'histoire de se rendre à 4 000 Français sur un tel évènement.



Je suis peut-être un doux optimiste, mais je ne pense pas que cela va perdurer. Ces grandes manifestations ne vont pas disparaître, mais vont devoir se réinventer.



Nous nous inscrivons dans ce mouvement-là, en pensant que le mixe entre l'hyper local et international est le schéma futur pour l'événementiel. Ce choc ne sera pas neutre pour le tourisme d'affaires, je ne dis pas qu'il disparaîtra, il va évoluer.



Selon moi, les relations entre les régions du monde vont se densifier, la phygitalisation des évènements est irréversible et donnera un sens à ces manifestations.



TourMaG.com - Vous avez des échos de la part du CES Las Vegas concernant votre initiative ?



Marc-Lionel Gatto : Nous sommes en négociations pour que Gary Shapiro, le PDG de la Consumer Technology Association, la société organisatrice du CES Las Vegas inaugure le Village Francophone.



Chaque année, nos participants visitent physiquement et cette année digitalement le CES Las Vegas, donc la synergie entre notre démarche et celle du CES est totale.



Nous ne cannibalisons pas l'évènement. Nous restons dans la philosophie initiale à savoir de créer un évènement augmenté, ou tout le monde est acteur autour de communautés et de collectifs sectoriels.



Maintenant, soit il est possible de rester derrière un écran durant des heures pour suivre ou se rendre dans nos villes connectées et nos studios, pour nous rejoindre.