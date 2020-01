CES Las Vegas : retour en vidéo sur la 1ère journée du salon

Si dans les couloirs du CES Las Vegas, il est courant d'entendre "amazing", le "whaou" français ne doit pas rougir, tant les acteurs français sont venus en nombre, avec notamment la délégation tourisme.



Conduite par Sophie Lacour, la dizaine de professionnels a pu assister et participer au start-up contest du Village Francophone, visiter le salon sur la thématique des objets connectés, mais aussi découvrir les innovations de demain (ou pas) à "Eurekapark".



Si les jeunes pousses françaises sont moins présentes en nombre, le contingent français est toujours imposant.



Alors que la soirée s'est terminée dans le célèbre hôtel Flamingo, Agnès Pannier-Runacher est venue afficher les velléités du gouvernement français pour propulser la French Tech au plus haut niveau.



Une fois le discours terminé, la secrétaire d'Etat a répondu au micro tendu par TourMaG.com pour aborder la lecture du CES Las Vegas par l’œil touristique, et aussi la faible présence des acteurs du tourisme à l'événement.



Découvrez le résumé d'une première journée riche en rencontres, évènements, démonstrations et découvertes dans notre journal du CES Las Vegas.