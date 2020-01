"Non le CES Las Vegas n'est pas une menace pour le tourisme" Agnès Pannier-Runacher

Le CES Las Vegas n'est pas seulement le rendez-vous de tous les geeks du monde, où la plus grande concentration d'innovations plus ou moins farfelues, il est aussi le salon rassemblant tous les plus importants décideurs français.



Cela peut paraître étrange, mais bon nombre de start-up se rend au CES Las Vegas pour entrer en contact avec des responsables de grands groupes hexagonaux.



Fort de ce constat, l'écosystème français de l'innovation se donne rendez-vous chaque début d'année dans le désert du Nevada.



Au détour, d'une soirée organisée par le Village Francophone, nous avons pu rencontrer et questionner, Agnès Pannier Runacher, la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie.



Ancienne responsable de la Compagnie des Alpes, Agnès Pannier-Runacher, nous a livré toute l'importance de pour les acteurs du tourisme de se rendre au CES Las Vegas et aussi de ne pas avoir peur de l'événement.



"Le CES nest pas une menace pour le tourisme," nous déclarait Agnès Pannier-Runacher.



Découvrez en exclusivité l'interview de la sécrétaire d'Etat.