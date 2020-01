CES Las Vegas : nouvelle énergie, la robotique et le débrief de Frédéric Lorin

En 2019, le tourisme a opéré en partie sa mue, pour se tourner vers une industrie durable et plus respectueuse de l'environnement, le digital pourrait prendre le même chemin en 2020.



En effet, si les dépenses énergétiques et le gaspillage du CES Las Vegas sont impressionnants, il convient de noter la multiplication des solutions pour un numérique durable.



A l'image de la pépite française : BeFC. Cette dernière basée à Grenoble, ayant remporté le start-up contest du Village Francophone au CES Las Vegas 2020, a mis au point des puces à base de sucre et d'eau permettant d'alimenter des petits objets électroniques.



Si les consommateurs ont le pouvoir de faire changer les choses, en obligeant les entreprises à modifier leur façon de produire, ces dernières ne pourront pas dire qu'elles n'ont pas de solution.