GIEC (Gerhard Krinner) : Messi au PSG, bien plus important que le climat... 🔑

TourMaG.com - L'inaction des dernières années provoque ce ton plus alarmiste ?



Gerhard Krinner : Je n'utiliserais pas le mot alarmiste, mais je parle d'une urgence à partir du moment où nous voulons attendre les objectifs fixés par l'Accord de Paris.



Limiter le réchauffement à +1,5 degré n'a pas été fixé par le GIEC ou les scientifiques, mais par les dirigeants politiques.



TourMaG.com - Les Accords de Paris sont-ils devenus totalement inatteignables et obsolètes par rapport à la situation actuelle ?



Gerhard Krinner : Ils ne sont pas obsolètes.



Les estimations disent que que nous allons dépasser +1,5 degré au début des années 2030. Sauf que cela ne signifie pas que nous allons tomber d'une falaise. Ce n'est pas la fin du monde, mais une pente de plus en forte et glissante.



Des adaptations, c'est déjà le cas aujourd'hui, ne seront plus possibles, les impacts du réchauffement seront de plus en plus puissants.



Il existe des trajectoires climatiques dans lesquelles nous dépassons pendant quelques années l'objectif de +1,5 degré, pour revenir ensuite à un réchauffement moindre.



Les accords de Paris sont tellement vagues que nous pourrions fixer de stabiliser ce réchauffement à 2100, donc dépasser pendant un temps ce cap, pour y revenir.



La question : est-ce que nous allons rester proches de 1,5 degré en réduisant les émissions ou largement dépasser ce seuil ? Avec les politiques implémentées aujourd'hui, nous sommes plutôt sur une trajectoire d'un réchauffement de + 2,2 et 3,5° en 2100.