Lire ou pas ? Le secteur touristique à un rôle à jouer ! [ABO]

Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 133€ TTC par an.

ville-muse

bibliothérapie

Le 28 novembre 2026, la Cunard embarquera ses passagers pour un Festival de littérature en mer, en partenariat avec le Cheltenham Literature Festival. « Véritable ode à la littérature avec la présence d'auteurs, de journalistes, d'historiens et d'amoureux des livres », cette croisière thématique est organisée par l'équipe du festival de littérature de Cheltenham et les magazines Times et Sunday Times afin d’offrir aux amateurs un florilège des meilleures œuvres littéraires.Loin d’être une nouveauté, la programmation de cette croisière confirme l’intérêt que peuvent encore susciter les livres. Dans un autre genre, au Japon, le Kinosaki Onsen se présente comme un havre de paix pour les amateurs de lecture dans une «» pour les arts en général depuis plus d'un millénaire.Au-delà des bains curatifs dans des sources d’eau chaude, repos, lecture et méditation composent le programme d’une journée type.Plus généralement, remarquons que la «» est devenue une thérapie à part entière qui permet de se soigner à partir de la lecture de certains ouvrages. Il est vrai que la rencontre avec un auteur et ses personnages que permet parfois la lecture d’un livre constitue un support thérapeutique intéressant dont toutes les fonctions n’ont pas encore été explorées.Encore, dans un autre genre, notons que du Festival de la bande dessinée à Angoulême au Festival du livre de Paris en passant par Quai des polars à Lyon, la France compte une bonne cinquantaine de festivals littéraires dont le public d’année en année, surtout en province, ne se tarit pas. Au contraire.A Paris, de retour au Grand Palais, la. Une performance d’autant plus intéressante que les organisateurs ont comptabilisé 43% de visiteurs de moins de 25 ans et l’intervention de 1200 auteurs.qui se tient tous les ans depuis 33 années à Saint Malo, il accueille bon an mal an 50 000 visiteurs amateurs de livres et récits de voyage.Lesquels mieux que les guides pratiques, déclenchent les envies de voyager vers des destinations plus ou moins originales dont les imaginaires auront été façonnés par quelques grandes plumes. De Montaigne à Jack Kérouac , en passant par Joseph Kessel, Blaise Cendrars, Pau Morand et tant d’autres, le voyage a bénéficié du talent des écrivains voyageurs, alimenté leurs écrits et développé la curiosité des lecteurs.