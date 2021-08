FUTUROSCOPIE - Les écrivains voyageurs : 1950, la fureur de vivre de Jack Kerouac

Fuyard indiscipliné, frondeur, fêtard invétéré, homme révolté et blessé, parfois désespéré parfois joyeux, Jack Kerouac a beau voyager et mettre en scène avec talent la route et son actrice vedette, l’automobile, sur fond de grands espaces et de paysages lumineux, il n’en est pas moins un vagabond en quête de ce que l’on nommera bien plus tard, l’ « escapism ».



Se fuir, fuir les autres, fuir sa condition, fuir un pays contre lequel Ginsberg écrira le superbe poème fleuve « Howl » : « America, you gave me all and now I am nothing »… Fuir, toujours fuir… Voilà pourquoi, lointain héritier de Rimbaud, de Baudelaire, proche compatriote d’une génération d’Américains en perdition qui, comme Scott Fitzgerald et Hemingay venait, se saouler et se suicider sur la Côte d’Azur, Kerouac non seulement invente un nouveau type d’évasion mais devient le porte parole, le guru, le leader d’une nouvelle génération de globe-trotters impatients de trouver les antidotes à leur désespoir sur les routes du soleil.



Routards, hippies, back-packers… les années cinquante voient émerger une catégorie totalement inédite de voyageurs et de voyageuses riches jouant les pauvres, éduqués jouant les vagabonds, touristes jouant les aventuriers. Enfants d’une Amérique de moins en moins conforme au rêve promis, ces voyageurs sont bientôt rejoints sur les routes d’Orient, d’Amérique latine et d’Asie par de jeunes Européens en proie aux mêmes démons, formatant de nouvelles formes de voyages tenant plus de l’aventure personnelle que de la pratique touristique et façonnant une nouvelle iconographie totalement en rupture avec celle des voyages plus classiques de leurs illustres prédécesseurs, aussi aventureux aient-ils été.



Mais attention : Jack Kerouac n’était pas un vagabond. Il a consacré un ouvrage entier « Le vagabond américain en voie de disparition » à bien faire la différence entre le véritable vagabond allant de ville en ville, sans but, sans argent, sans domicile et cette génération plus ou moins dorée -William Burroughs n’est-il pas l’héritier des machines à écrire du même nom ?- à laquelle il appartient.



Une génération en rupture certes mais en rupture « soft », avec filet de secours dans les agences American Express ?





