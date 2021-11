COP26 : "Il faut déconstruire le mythe de la croissance verte"

TourMaG.com - Il y a eu des demi-promesses, mais jamais sans ligne directrice. Pourquoi nous n'arrivons pas à prendre des décisions ?



Pierre Ceccaldi : Quelques décisions vont quand même dans le bon sens et vont entrainer une filière industrielle comme l'acier.



Alors que nous ne faisons rien sans acier et nous en aurons besoin à l'avenir, d'autant plus que nous n'aurons pas de problème de ressources pendant au moins un millier d'années.



C'est à mettre au crédit de la COP26.



Après je vous rejoins sur l'absence de décisions structurantes prises par les politiques au niveau international. Cet été, les Etats du monde entier ont réussi à s'entendre sur un taux d'imposition minimum sur les grandes entreprises, mais n'y arrivent pas sur le climat.



Le problème étant qu'à chaque fois que nous revoyons à la baisse nos décisions, nous procrastinons, donc la décision suivante sera d'autant plus radicale.



Plus nous attendons, plus nous allons devoir aller vite.



TourMaG.com - Et la transition en sera d'autant plus violente...



Pierre Ceccaldi : Pour respecter l'objectif de 1,5 ou 2 degrés du réchauffement climatique, nous devons baisser nos émissions de l'ordre de 5% par an, jusqu'en 2050.



Si nous continuons de stagner comme nous le faisons ce sera de l'ordre de 10% par an, d'ici 4 ou 5 ans.



Imaginez un peu que la baisse des émissions en 2020 a atteint les 5%, à cause de l'épidémie et de l'arrêt mondial de l'économie.



La fois d'avant c'était en 1945, avec la fin de la guerre donc la destruction du Japon et de l'Allemagne, puis celle d'avant en 1932 au plus dur de la crise économique.



Donc nous devrions connaître cela chaque année pendant 30 ans.