Décarboner l'industrie touristique : comment s'y prendre ?

Source(s)

- Anzilotti, Eillie. « Climate positive, carbon neutral, carbon negative : What do they mean? », 13 juin 2018.



- Booking.com. « Booking.com’s 2021 Sustainable Travel Report Affirms Potential Watershed Moment for Industry and Consumers », Booking.com, 3 juin 2021.



- Boulin, Jean-Luc. « Un site internet pour les habitants et les touristes », etourisme.info, 1er septembre 2021.



- Ça roule Montréal. « Carte des pistes cyclables de Montréal », Ça roule Montréal, consulté le 8 octobre 2021.



- Fondation Good Planet. « Agir à nos côtés - Calculateur carbone entreprise », Fondation Good Planet, consulté le 10 septembre 2021.



- Intrepid Travel. « Carbon Management », Intrepid Travel, consulté le 17 septembre 2021.



-LCI. « Dérèglement climatique : Europe de l’Ouest, États-Unis, Chine...les catastrophes se multiplient», LCI, 19 juillet 2021.



- Lenzen, Manfred; Sun, Ya-Yen; Faturay, Futu; Ting, Yuan-Peng; Geschke, Arne et Malik, Arunima. (2018) « The carbon footprint of global tourism », Nature climate change, vol.8, p.522-528.



- Ministère de l’Économie et de l’Innovation, « Démographie », Ministère de l’Économie et de l’Innovation, consulté le 10 octobre 2021.



- Natural Habitat Adventures. « Nat Hab is the world’s firt 100% carbon-neutral travel company, and we continue to provide leadership to the travel industry », Nat Hab, consulté le 10 septembre 2021.



- Novae. « Climat : un nouvel outil pour l’innovation carbone des PME », Novae, 13 septembre 2021.



- O’Sullivan, Feargus. « Make way for the One-Minute City », Bloomberg, 5 janvier 2021.



- O’Sullivan, Feargus.« The 15-Minute City-No Cars Required – Is urban planning’s new utopia », Bloomberg, 12 novembre 2020.



- Sustainable Travel. « Carbon Footprint of Tourism », Sustainable travel, consulté le 1er octobre 2021.



- Thornton, James. « Why we’re becoming climate positive », Intrepid Travel, 5 juin 2019.



- UNWTO. « Transforming Tourism for Climate Action », UNWTO, consulté le 2 octobre 2021.



- UNWTO. « Transport-related CO2 emissions from the tourism sector », UNWTO, consulté le 15 septembre 2021.



- Visit Denmark. « Copenhague sur deux roues », Visit Denmark, consulté le 1er octobre 2021.