Le plus grand navire de croisières du monde arrive à Marseille

Lorsqu'il prendra la mer, pour débuter ses activités commerciales, en mars 2022, le Wonder of the seas sera alors le plus grand navire du monde, avec ses 362 mètres.



Près de 9 000 personnes pourront alors embarquer à bord, soit 2 100 personnes de plus que la population de Guingamp.



Le paquebot comporte 16 étages, une promenade rappelant Coney Island et un théâtre aquatique.