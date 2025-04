gaming

la consommation touristique a bien changé. Elle est passée d’une recherche de destinations à une recherche d’offre holistique capable de répondre à toutes leurs demandes à la fois.

Parmi ces nouveaux touristes domestiques ( qui en année normal effectuent environ 6 milliards de voyages), toute la presse a commenté l’augmentation des jeunes qui prennent quelques jours de congés supplémentaires pour s’évader, et celle spectaculaire des personnes âgées qui traditionnellement participent le plus aux festivités de Qingming. Cette clientèle a augmenté de plus de 30% !On note aussi la, qui ont représenté 2.267 millions de voyages soit une augmentation de 35.9 % par rapport à l'année précédente.De jamais vu, mais cela se verra de plus en plus, comme l’indiquent les analystes.Pourquoi ? Tout simplement, parce que qui dit fête religieuse ou autre festival, dit désormais pratiques vacancières comme les escapades de pleine nature, en particulier en camping, ouLa randonnée figure sans surprise parmi les activités les plus prisées des vacanciers de plus en plus préoccupés par leur santé qui sont également de plus en plus attirés par les séjours de bien-être, de fitness et la découverte de leur patrimoine culturel., un «» à toutes les sauces et surtout s’extasier sur l’explosion printanière du fleurissement. Une pratique historique mais de plus en plus valorisée donc convoitée.En fait, comme le précise un autre analyste «Et l’on ne surprendra personne en constatant que la quête d’authenticité et le besoin de connexion avec les populations locales sont totalement du goût du jour, ainsi que la demande de voyages hors des sentiers battus.A l’heure de la globalisation, il est clair que le tourisme chinois suit les mêmes trajectoires que les Occidentaux.