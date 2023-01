Futuroscopie - Si le futur m’était conté, la Chine continuerait de m’inquiéter 🔑

Car, l’Empire du Milieu, après être venu à bout des Hongkongais au terme de mois de révoltes et avoir réussi à les faire rentrer dans son giron, ne cache pas ses intentions d’en faire autant avec Taïwan. Pour le gouvernement de Pékin, l’île est une province sécessionniste qui, malgré l’opposition de nombreux Taïwanais, ne peut rester une nation autonome.



Préparant prudemment les armes et la stratégie de l’affrontement décisif, Pékin avance à pas de géant. Ainsi, le 13 décembre dernier en particulier, « demeurera une journée riche en tensions interétatiques en Asie-Pacifique » écrit le magazine en ligne Asyalist.



En Asie orientale, les forces armées chinoises étaient à l’œuvre, non plus sur terre mais dans les airs… avec 21 appareils à la volumétrie jamais vue. Ce qui aggrave plus que jamais la menace d’un conflit qui dégénèrera d’autant plus vite qu’à la Maison Blanche, Joe Biden n’a pas caché ses intentions d’intervenir militairement en cas d’invasion de l’île.



S’opposeraient alors les deux plus grandes armées du monde puisque l’on estime que l’armée chinoise a investi d’énormes sommes d’argent ces dernières années pour conquérir la domination militaire mondiale.



Autres tensions, celles qui opposent Chinois et Indiens dans l’Himalaya. Lesquelles sont d’autant plus graves qu’elles font tous les jours des victimes. Titiller les Vietnamiens via les installations intempestives d’îles artificielles en mer de Chine n’est pas non plus de nature à apaiser la situation de la région.



Là encore, Pékin estime avoir des « droits historiques » sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale et réclame la souveraineté sur un espace délimité par la « ligne à neuf traits », qui englobe des zones revendiquées par le Vietnam, la Malaisie, les Philippines, le Brunei.



Quant au Japon qui avait une politique d’ouverture, il se referme d’ores et déjà afin de se mettre à l’abri du conflit taiwanais dont il est particulièrement proche.