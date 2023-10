Les Echos

un assouplissement des restrictions à l’endroit des compagnies aériennes chinoises

Les rues de Paris en ces vacances de la Toussaint ont beau déborder de touristes nationaux et étrangers,Loin de là. A peine quelques-uns, sans doute étudiant ou travaillant en Europe, font-ils le déplacement.De quoi inquiéter les professionnels du tourisme, notamment les hôteliers de luxe et les grands acteurs du shopping qui, dès le mois de mars dernier, selon un article du Journal, envoyaient une lettre au Président de la République pour l’alerter sur la situation de l’aérien entre la Chine et la France.Signée en particulier par Sébastien Bazin (Accor), Henri Giscard d’Estaing (Club Med), Augustin de Romanet (Aéroports de Paris) et Nicolas Houzé (Galeries Lafayette), cette lettre demandait "" défavorisées voire empêchées de voler vers notre pays, à cause de la concurrence jugée déloyale d’ Air France. De quoi estimer à 600 millions d’euros le manque à gagner pour le premier trimestre de l’année 2023, dont 18% tombaient dans les caisses de l’hôtellerie ! Tandis que les chiffres officiels de l’aérien font état, entre le 16 octobre et le 22 octobre 2023 (Golden Week d’automne) de seulement 7 750 vols internationaux depuis la Chine vers 61 pays, soit à peine 51% des chiffres pré-pandémiques.