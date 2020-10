Le tourisme domestique chinois s'envole durant la Golden Week

Mais, c’est Wuhan, la ville héroïque durement touchée par le coronavirus, qui a montré une fois de plus son attrait pour les visiteurs qui ont fréquenté en masse les célèbres sites touristiques de la ville, en particulier la Yellow Crane Tower.



Ce bâtiment historique qui avait lancé pour l’occasion des visites nocturnes pour la première fois depuis son ouverture au public en 1985, est ainsi arrivé en tête du classement des "endroits les plus pittoresques du pays" établi par Trip.com.



Plus éloquent encore : le nombre de visiteurs ayant fait des réservations a atteint la limite quotidienne de 25 000 durant toute la semaine.



Wuhan s'est même classée cette année parmi les dix premières destinations de la "semaine en or", selon les données de Fliggy, une plateforme de voyage en ligne de plus en plus populaire.



À Pékin, la bruine froide n'a pas entamé non plus l'enthousiasme de plus de 90 000 personnes, qui se sont rassemblées sur la place Tian'anmen au petit matin du 1er octobre pour assister à la cérémonie de lever du drapeau célébrant la 71e fête nationale.



En matière de shopping, même constat : alors que les traditionnelles destinations de shopping de luxe comme Hong-Kong ou Séoul sont fermées aux Chinois - donc désertées - quatre boutiques hors taxes situées à Hainan, ont accueilli les clients les plus dépensiers et vu par conséquent leurs ventes au détail augmenter de 227% (selon les statistiques du ministère du commerce) générant 1,27 milliard de dollars de recettes.



Grâce à de nouvelles mesures, les dépenses pouvaient dépasser les 4 000 euros par personne.



Au Tibet, on a également enregistré un gain de 10% de visiteurs avec 1,5 million d’arrivées.



Mais, en revanche Macao a été boudée. Moins de 100 000 visiteurs. Du jamais vu, qui a entraîné une chute de la fréquentation de plus de 80%.