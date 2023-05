Depuis 2018, Président de Mondoramas , agence créée par Sylvie Perrier, il y a 31 ans. Mondoramas, conçoit des programmes pour les groupes sur la France et l’Europe et s’adresse aux agences de voyages et les autocaristes.Son équipe expérimentée conçoit une large gamme sur mesure de voyages, qui en fait sa force et l’adhésion et la reconnaissance de ses clients.2018 - Président de Mondoramas, agence réceptive France et Europe1989 à 2000 – commercial, directeur commercial et directeur régional aux Editions Atlas2000 à 2007 – Directeur de 4 centres de profits pour la société Thermatis Technologies (Sofath)2007 à 2017 – Création d’Isolat France, société spécialisée dans l’isolation des bâtiments en développant une toute nouvelle technologie en France, Isolat s’est développé au travers un réseau de concessionnaires et a été vendu au leader Nord-Américain qui souhaitait conquérir l’Europe.