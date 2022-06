Mondoramas fête son jubilé avec des cadeaux à gagner

Le jeu concours va dureravec un cadeau chaque semaine et au final...parmi l'ensemble des participants !En première semaine, c’est unequi peut être remportée en devinant la destination présentée dans une courte vidéo. Quelques conditions sont à respecter pour participer :- S’abonner au compte Mondoramas sur Linkedin- Deviner le lieu qui se cache derrière la vidéo et écrire la réponse en commentaire- Attendre chaque mardi suivant la publication pour connaître le vainqueur de la semaineIl n’est pas interdit de multiplier ses chances de gagner en partageant le concours. Mondoramas est une agence réceptive France et Europe, spécialiste des voyages thématiques organisés sur-mesure pour toutes tailles de groupes. Basée dans les Bouches-du-Rhône à La Ciotat, l’entreprise est dirigée par les frères Frédéric et Emmanuel Nesta.