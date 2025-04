Lancement du Village des Initiatives Durables : IFTM renforce son engagement pour le tourisme responsable

Le Village des Initiatives Durables a été pensé pour être un espace dynamique et engagé, visant à rassembler celles et ceux qui façonnent un tourisme plus respectueux. Expositions, ateliers, partages d’expériences et présentations de solutions concrètes y sont réunis pour encourager les synergies et stimuler de nouveaux partenariats.



Pensé comme un espace interactif, le village facilite le dialogue entre exposants et visiteurs professionnels, tous en quête d’initiatives durables et de bonnes pratiques à mettre en œuvre.



Installé sur une surface de 300m², plusieurs zones thématiques seront aménagées pour encourager l’interaction et l’engagement :



● Un Espace Lounge, pour des rendez-vous et des échanges professionnels

● Les PODS, vitrines de solutions concrètes pour un tourisme plus responsable

● L’Arbre des Engagements, symbole fort du village, où chacun pourra inscrire ses actions RSE et afficher ses engagements.

● Un Espace Gaming, pour tester ses connaissances et participer à des animations à la fois ludiques et pédagogiques.