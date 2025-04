Inflation, nouvelles pratiques : la restauration, un avenir mitigé ? [ABO]

Enfin, si l’usage de la restauration hors domicile évolue c’est parce que les pratiques alimentaires évoluent. En un demi-siècle, on est passé de la consommation d’une nourriture nourricière à une nourriture plaisir et surtout à une nourriture santé. Globalement, les Occidentaux ont admis l’incidence de la nourriture sur leur santé physique et leur bien-être mental.



Dans les classes privilégiées, on est donc prêts à consommer du frais, du bio, du circuit très court. Et l’on est prêt à payer plus pour manger mieux. On préfère aussi manger chez soi une alimentation dont on connait la provenance donc la qualité. Menacée par l’obésité qui progresse de plus en plus ( En Europe, on estime que la moitié de la population est en surpoids), on est également obsédé par la minceur.



Et cela bien que les notions d’être l’emportent sur les notions de paraître. La nourriture identitaire à travers laquelle on affiche ses origines et son histoire conditionne également de nouvelles pratiques alimentaires qui ont tendance à devenir communautaires.