Stations de ski : l'immobilier de luxe ne connaît pas la crise 🔑

Cet optimisme, d'autres opérateurs le partagent. Prenons le groupe Alpine Collection qui, implanté depuis vingt-cinq ans dans les plus belles adresses des Alpes françaises (Courchevel, Val d’Isère et les Gets), a déjà , à son actif, pas moins de 32 programmes et notamment 815 chalets, appartements et commerces livrés.



Jusqu'en 2014, une fois qu'ils étaient construits, les établissements étaient vendus à des investisseurs. Depuis la création, en 2014, du Label Alpine Résidence, tous les établissements construits sont en gestion locative par le groupe.



Patrick Remme, Fondateur & Président de Alpine Collection, tout comme Morgan Bientz, le Directeur général, affichent leur enthousiasme : "Une seule et même ambition nous motive depuis vingt-cinq ans : magnifier les sommets, les rendre toujours plus accueillants, chaleureux et attractifs (...) Nous sommes fiers du chemin parcouru (...) De très beaux projets sont à venir... " Le duo a, en effet, 12 programmes en cours de réalisation (330 chalets et appartements, 4 hôtels, etc.)



En 2023, annonce un communiqué du groupe, "nous continuons à nous développer avec deux grands projets" . Et de citer Falcon Lodge à Méribel - l'établissement comprendra 35 appartements et 3 chalets de prestige- et, Silverstone Lodge à Val d'Isère, une résidence de 7 luxueux appartements.