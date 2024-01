Vacances de Noël : la fréquentation en hausse dans les stations de montagne

Avec une progression globale de +9%, les stations de montagne confirment qu’elles sont bien la destination phare de l’hiver pour les vacanciers français. La semaine du Nouvel an connait même une progression importante de +16% par rapport à la même période l’an dernier

Les touristes internationaux sont également au rendez-vous faisant de la montagne française un lieu de villégiature de premier plan

L’ observatoire national des stations de montagne annonce un taux d’occupationdans les stations durant les vacances de Noël et du nouvel An, entre le 23 décembre 2023 et le 6 janvier 2024.Malgré les changements climatiques et le manque de neige qui a pu se faire ressentir, les vacanciers français ont montré leur, a déclaré Jean-Luc Boch , le président de l'ANMSM dans un communiqué.".