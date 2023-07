Ecolodgee : le Futuroscope dévoile son nouvel hôtel "nature"

Le 10 février dernier, le Futuroscope et le groupe NGE ont montré l’usine éphémère de préfabrication et d’assemblage des lodges installée sur site pour réaliser les 120 unités qui seront implantées dans un parc paysager d’ici juillet 2023.La saison 2022 du Futuroscope s’est achevée sur un nouveau record : 1,9 million d’entrées et 120 M€ de CA. Cela justifie d’autant plus le plan d’investissement de 300 M€ engagé jusqu’à 2025. Après l’ouverture de la Station Cosmos, du restaurant Hyperloop et de la nouvelle attraction Chasseurs de tornades, 2023 s’annonce avec quelques nouveautés pour entretenir la fréquentation et la durée de séjour.Un nouveau projet de 300 M€ et un nouveau bail de 30 ans pour le Futursocope ont remporté par la Société Anonyme du Parc du Futuroscope (SAPF), société contrôlée par la Compagnie des Alpes et actuel exploitant du site.La France possède désormais son hôtel spatial (sur terre) avec la station Cosmos du Futuroscope inaugurée le mardi 4 octobre. Le Futuroscope a misé avec sa station Cosmos sur le haut de gamme. Il s’agit en effet, du premier quatre étoiles du parc poitevin.Ouvert depuis le 28 avril, le nouvel hôtel thématisé Espace préfigure l’évolution expérienciel du parc. Sur l’enveloppe de 304 millions d’euros que la Compagnie des Alpes va consacrer au parc du Futuroscope en 10 ans, 21 millions l’ont déjà été pour ce 1er hôtel nouvelle génération. Une vingtaine d’autres sont engagés sur le second hôtel écolodge et 50 vont l’être sur un aquaparc.