Bregenzerwald, une autre version de l’Autriche

1. Schubertiade Schwarzenberg

Ce festival de musique classique est dédié à Franz Schubert et se déroule chaque année à Schwarzenberg. Il attire des musiciens de renommée internationale et des amateurs de musique classique.



2. Mellau-Damüls Ski Resort

Une destination connue pour les sports d'hiver, proposant des pistes de ski, du snowboard et des activités hivernales pour toute la famille.



3. Rote Wand

Cette montagne est idéale pour la randonnée et l'escalade. Les sentiers sont adaptés à différents niveaux de difficulté.



4. Werkraum Bregenzerwald

Situé à Andelsbuch, ce centre d'artisanat met en avant le travail des artisans locaux. Il propose des expositions et des ateliers sur l'architecture, le design, et l'artisanat traditionnel.



5. Chemin de randonnée panoramique de la KäseStrasse

Un parcours qui combine randonnée et dégustation de fromages locaux. Vous pourrez visiter des fermes et des fromageries tout en profitant des paysages alpins.



6. Musée des Femmes à Hittisau

Ce musée unique est consacré à l'histoire et aux réalisations des femmes. Il propose des expositions temporaires et permanentes sur divers sujets liés aux femmes et à la culture.



7. Pfänderbahn à Bregenz

Un téléphérique qui vous transporte au sommet du Pfänder, offrant une vue spectaculaire sur le lac de Constance et les Alpes. En été, c'est un excellent point de départ pour des randonnées.



8. Villes de Bizau et Bezau

Ces petites villes charmantes sont parfaites pour explorer l'architecture traditionnelle du Bregenzerwald, avec leurs maisons en bois caractéristiques et leurs églises historiques.



9. Sentier de découverte de la forêt à Andelsbuch

Un sentier interactif conçu pour les familles, offrant des informations sur la faune et la flore locales, ainsi que des aires de jeux et des installations éducatives.



10. Spa et bains thermaux à Hotel Post Bezau

Un lieu parfait pour se détendre et se ressourcer, avec des installations de spa modernes, des bains thermaux et des traitements de bien-être inspirés par la nature environnante.