"Finnair s’est adaptée comme jamais en 100 ans" 🔑

C’est sur deux axes que Finnair s’est réinventé pour restaurer sa rentabilité.Aidé par une forte demande de voyages, Finnair a maintenu des vols vers l’Asie avec ses A350 et sur ses principales routes en augmentant ses tarifs et en abandonnant la desserte de villes secondaires comme Nagoya ou Fukuoka au Japon.Mumbai (Bombay) a aussi été ouverte l’année dernière et un accord commercial a été passé avec Qatar Airways pour voler vers Doha, non seulement depuis Helsinki, et aussi Copenhague et Stockholm.explique Topi Manner.Si l’aéroport d’Helsinki n’est pas idéalement situé pour rejoindre l’Asie via le Sud, il est en revanche pratique pour la clientèle américaine qui cherche la meilleure porte d’arrivée et de sortie en Europe.affirme Topi Manner.avec, en plus, la fin de l’obligation pour les passagers en partance de sortir leurs ordinateurs ou les contenants de liquides de leur sac cabine grâce à un nouveau dispositif.Toujours concernant l’utilisation de la flotte, les équipes de Finnair ont réussi à louer à la compagnie Qantas, deux de ses Airbus A330 avec équipage à partir du mois d’octobre 2023 et pour cinq ans, afin d’aider la compagnie australienne à faire face aux fortes demandes sur ses axes Sydney – Singapour et, à partir de mars 2024, Sydney – Bangkok." a souligné Topi Manner.